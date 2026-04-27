国立工芸館の新たな館長に就任した山粼秀保氏が石川県庁を訪れ、山野知事に「機能強化や文化の発展に取り組む」などと抱負を述べました。今月1日付けで国立工芸館の館長に就任した山粼秀保氏は東京都出身で、文化庁文化材部長などを歴任しています。国立工芸館を巡っては、国立美術館が今年度から5年間取り組む中期計画で、東京国立近代美術館の分館としての位置付けを見直すとされています。山粼館長は、「機能