【千葉県】京成バラ園「パレット オブ カーニバル」パレット オブ カーニバル 関東最大級のバラのテーマパーク「京成バラ園（けいせいばらえん）」では、2026年6月14日（日）までの期間、「パレット オブ カーニバル」を開催中。期間限定の特設展望台やキャラクターブランコの登場、過去最多のダンスチームが参加する昼のパレード、「不思議の国のアリス」をテーマにしたノンアルコールカクテルを提供するポップアップショップ、自