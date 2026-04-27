俳優パク・ボゴムとIVEのウォニョンが、圧倒的なビジュアルの相性を披露した。4月26日、パク・ボゴムは自身のインスタグラムを更新し「日常の魔法のような瞬間」というコメントを添えて、数枚の写真を投稿した。【写真】パク・ボゴム&ウォニョン、“美男美女”SHOT公開された写真は、23日にソウル・聖水洞（ソンスドン）で開催されたダイソンコリアのポップアップストアで撮影されたもの。パク・ボゴムがウォニョンと親しげに