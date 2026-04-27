【モデルプレス＝2026/04/27】ファミリーマートは、プライベートブランド「ファミマル」より、世界No.1バリスタの粕谷哲（かすやてつ）氏と共同開発したチルドカップコーヒー「カフェインレス カフェラテ」を、2026年4月28日（火）から全国のファミリーマート約16,400店舗で発売する。【写真】世界No.1バリスタも「しっかり美味しい」と自信「カフェインレス カフェラテ」◆ファミマ、“カフェインレス”でも本格的な美味しさのラ