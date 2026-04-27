NewJeansの活動再開が近づいているのかもしれない。デンマークでの目撃情報に関連し、新たな説が浮上した。【写真】NewJeans脱退メンバー、日本で“入浴”ショット最近、オンラインコミュニティを中心に、メンバーのヘリン、ヘイン、ハニがデンマークの首都コペンハーゲンでスタッフと共に目撃されたという情報が話題を呼んだ。この目撃情報を巡り、現在ネット上では、コペンハーゲンにある音楽スタジオの予約票と思われる文書が拡