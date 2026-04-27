【モデルプレス＝2026/04/27】女優の戸田恵梨香が4月26日放送のMBS／TBS系「日曜日の初耳学」（毎週日曜22時〜）に出演。駆け出し時代を振り返る場面があった。【写真】37歳国民的女優、“ギャル”全開のオフショット◆戸田恵梨香、2006年に「ギャルサー」出演今回、戸田は予備校講師の林修氏が“時代のカリスマ”と対峙する人気企画「インタビュアー林修」のコーナーに登場した。数々の人気作品に出演し、それぞれ異なる役柄を演