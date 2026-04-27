【モデルプレス＝2026/04/27】元日向坂46の東村芽依が4月25日、自身のInstagramを更新。バルーンスカートを取り入れたコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。【写真】27歳元日向坂「ふわふわスカートが天使みたい」美脚輝くミニスカコーデ◆東村芽依、ミニスカ姿で美脚ちらり東村は「アサイー好きすぎ」とコメントし、カフェを訪れた際の写真を複数枚投稿。ボリューム感のある白いバルーンスカートに同系色のトレーナーを合わ