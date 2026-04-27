【METAL STRUCTURE 解体匠機 RX-93 νガンダム（再販）】 4月28日 予約開始 8月 発売予定 価格：132,000円 BANDAI SPIRITSは、彩色済み完成品「METAL STRUCTURE 解体匠機 RX-93 νガンダム」を8月に再販する。価格は132,000円で、4月28日に予約受付を開始する。 本商品は劇場アニメ「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」の主役メカ「νガンダム」を解体匠機シリ