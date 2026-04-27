BEVは少し個性的なクルマから軽自動車市場にBEVが次々と登場している。本田技研工業（以下ホンダ）でもN-VAN e:を皮切りに『N-ONE e:』も登場。そこでなぜN-BOXなどでなくN-ONEのBEVを投入したのか。【画像】愛らしいエクステリアと、すっきりシンプルなインテリア！『ホンダN-ONE e:』全42枚今回取材に応じて頂いた開発責任者の堀田英智さんに、まずはN-ONEの魅力からうかがった。ホンダN-ONE e:の開発責任者を務める堀田英智さ