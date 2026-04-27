俳優の萩原聖人（54）が15年ぶりに単独主演した映画「月の犬」（監督横井健司）の公開が始まった。劇中では、闇社会で生きていた男・東島を熱演。妻を亡くし生きる気力を失った男は、組織から離れ見知らぬ街にたどり着く。横井監督に「ATG（日本アート・シアター・ギルド）のニオイを感じる映画を撮りたい」と誘われ、「ジャパニーズ・ノワールを表現するためにはどうすればいいのか。そこに生きている人間の生きざまをまと