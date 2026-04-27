NiziUの初となるベストアルバム『Portfolio』が7月1日にリリースされることが決定した。あわせて公開された最新ビジュアルでは、6年目を迎え、洗練されたスタイリッシュな姿を披露している。【動画】貴重なオフショットも！西野カナ「LOVE BEAT（feat. NiziU）」メイキングMV2020年にオーディション企画『Nizi Project』で社会現象を巻き起こし、コロナ禍の中でもその“多幸感”あふれるエネルギーと存在感で世の中に笑顔と幸