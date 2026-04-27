◇ナ・リーグパドレス7−12ダイヤモンドバックス（2026年4月26日メキシコシティ）パドレスは26日（日本時間27日）、韓国出身の宋成文（ソン・ソンムン）内野手（29）のメジャー昇格を発表。同日のダイヤモンドバックス戦で代走でメジャー初出場した。7−8の8回2死から、カンプサノが敵失で出塁し二塁に進むと、ソン・ソンムンは代走で出場。相手の暴投で三塁まで進んだが、生還はならなかった。その後、フェルミンがソン