トランプ大統領が出席していた夕食会の会場近くで発生した銃撃事件。今回の事件について、トランプ大統領はどのような反応をしているのでしょうか。事件直後にホワイトハウスで記者会見を行ったトランプ大統領ですが、一夜明けた26日もFOXニュース、CBSテレビのインタビューに応じるなど積極的な情報発信で、暴力に屈しない強い指導者をアピールしています。ただ、CBSのインタビューでは「襲撃が相次ぐ現状を変えるために大統領と