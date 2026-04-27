こどもの日を前に、岐阜県高山市の観光施設で和紙で作った巨大なこいのぼりが展示されています。 【写真を見る】全長9.5メートル 和紙で作った｢巨大こいのぼり｣ 伝統工芸“山中和紙” 目つきやうろこは独特の風合いが 岐阜･高山市｢飛騨の里｣ 全長9.5メートルもある「こいのぼり」。昭和の初めに、飛騨の伝統工芸「山中（さんちゅう）和紙」で作られたものです。18年前に、市民から高山市の観光施設「飛騨の里」に寄