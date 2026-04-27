女優の戸田恵梨香（37）が26日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。マネジャーにかつて伝えたことを明かす場面があった。占い師の彌彌告（みみこ）氏から「そもそも“この人好きかも”っていうハードルが高い。特に言葉のセンス、そこにリスペクトがあって。ギャグセンスとか、人を思いやって言葉を発しているとか、チョイスですね。それに敏感」と占われた。戸田は「言