女性検事への準強制性交罪に問われた大阪地検の元検事正・北川健太郎被告（６６）の捜査を巡り、女性検事が３０日、自身を中傷したとする名誉毀損（きそん）などの疑いで告訴・告発し、不起訴となった女性副検事について、大阪の検察審査会に審査を申し立てることがわかった。女性検事が読売新聞の取材に明らかにした。大阪高検が昨年３月、副検事について不起訴としていた。副検事は、女性検事の名前を同僚に伝えるなど不適切