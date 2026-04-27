岩手県大槌町で発生した山林火災は延焼が続き、焼失面積は、およそ1618ヘクタールに拡大しました。大槌町の沢山地区では、山のいたるところから煙があがっています。ここからでも時折、炎が確認でき緊迫した状況が続いています。町によりますと、焼失面積は小鎚地区と吉里吉里地区であわせておよそ1618ヘクタールと、26日から245ヘクタール拡大しました。町内では煙や灰の影響で洗濯物を外で干すことができず、乾燥機のあるコイン