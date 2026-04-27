共働きで走り抜けた現役時代を経て、定年後の「自分へのご褒美」として日本一周の旅を強行した男性。300万円をかけてフルリフォームした車で旅を始めますが、思いもよらぬ結果に。わずか3県で逃げるように自宅へ引き返した理由とは。定年後の夢は、車で日本一周「定年後は、この車で日本中を自由に旅するんだ」長年勤め上げた会社を定年退職したヒロユキさん（仮名／60歳）は、眩しい太陽の下、ピカピカのワンボックスカーを前に宣