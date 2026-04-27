YouTuberグループ・Fischer’s-フィッシャーズ-のンダホさんは4月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。韓国系アイドルが着るような服に挑戦した写真を公開しました。【写真】韓国系アイドルコーディネート挑戦ショット「この写真ミームになりそうなポテンシャルが高すぎる」ンダホさんは「よく韓国系アイドルの方が着てる名前わかんない服買ってみたんだけどお尻前にあるみたいでなんか違ったwww」とつづり、写真を1枚載せていま