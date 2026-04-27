「おとーさんって言ったぁぁぁ（笑）」【動画】「おとうさん！」犬の一言がかわいすぎるそんな歓喜の声が添えられた愛犬の動画が話題です。映っているのは、「うに」ちゃん（7歳・男の子）。ふだんは、妹犬の「えび」ちゃん（5歳・女の子）と仲良く暮らしています。Instagramに投稿された動画には、飼い主のお父さんが寝そべっているところへやって来たうにちゃんと、その後ろで様子を見守るように佇むえびちゃんの姿が写っていま