「“D21型”テラノ」のモチーフが随所に用いられた「タフなSUV」が誕生！日産は2026年4月24日、「北京モーターショー2026（Auto China 2026）」で、新エネルギー車（NEV）の新型SUVコンセプトカー「テラノPHEVコンセプト」を世界初公開しました。今後市販版として、1年以内に発表されるといいます。日本では1980年代から90年代にかけて展開されていたSUV「テラノ」の懐かしい名称が、久しぶりに復活することになりそうです。【