ロッテは27日、佐藤都志也捕手が株式会社佐藤ケミカルのZOZOマリンスタジアム限定の「佐藤ケミカル」CMに起用されたと発表した。株式会社佐藤ケミカルは千葉県流山市に本社を置く建築資材総合商社。佐藤都志也捕手と同じ名前を持つ縁に加え、夢を応援する佐藤ケミカルの社風と、ファンに夢を与える佐藤選手の全力プレーが深く共鳴し、今回のコラボレーションが実現した。CM放映は4月28日楽天戦から2026年レギュラーシーズン