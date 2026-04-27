Image: Audeze 基本的には、従来モデルのマイナーチェンジではあるけども。90mmサイズというデカい平面磁気ドライバーを搭載し2.4GHzワイヤレスを使った、ハイエンドゲーミングヘッドセットが「Maxwell 2」にアップデートしましたよ。 Image: Audeze ドライバーがでかいからね。だから本体も、でかいよ！