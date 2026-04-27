２７日、ニューヨークで開幕するＮＰＴ再検討会議を前に、広島から現地入りした被爆者や高校生らが核兵器廃絶を訴えるパレードを行いました。 矢田息吹記者「ニューヨークのマンハッタンです。今、被爆者の方々が国連本部の方に歩きながら核兵器廃絶を訴えています」 このパレードは２７日から約４週間にわたり開かれるＮＰＴ＝核拡散防止条約の再検討会議に向けて、日本やアメリカのＮＧ