任期満了に伴い実施された府中市長選挙は、前の府中市教育長の荻野雅裕（４５）さんが初当選を果たしました。 荻野雅裕氏 １１，４３４票 黒木秀尚氏 ４，６８６票 初当選した無所属・新人の荻野雅裕（４５）さんは前府中市教育長の経験をいかし、財政の立て直しや教育環境の整備を訴えました。 無所属・新人の黒木秀尚（７２）さんに７千票近い差をつけ一騎打ちを制しました。 荻野雅裕（４５）さん「暮らしの安心をし