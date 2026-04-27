２７日、広島市で男が高速バスの車内で 刃物を持っていたとして銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕されました。 午前５時半ごろ、安佐南区のバス停で東京から山口県に向かう高速バスの運転手から「携帯電話とナイフを持った男が車内の前の方に来て立っている」と通報があったということです。 警察は山口県防府市に住む６１歳の男を逮捕し詳しく調べています。