震度５弱を観測した北海道新冠町から中継です。新冠町役場です。町によりますと、建物内のエレベーター１台が一時的に停止したという情報もありましたが、現在までに復旧しています。けが人の情報などは入ってきていません。私がいるのは新冠町役場前・新冠町の中心部です。３時間ほど前に到着し、町内を取材していますが、町民の方は皆さん「先週よりも強い揺れを感じた。早朝だったので避難するか非常に迷った」と不