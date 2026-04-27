歌舞伎俳優の尾上松也が27日、都内で行われた「映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』公開記念 STAR WARS GALAXY in 聖地・有楽町お披露目イベント」に登場した。【集合ショット】笑顔でグローグーを囲む野口聡一＆尾上松也＆高城れにシリーズ大ファンとして数多くの「スター・ウォーズ」作品のイベントに登壇してきた尾上。この日は、5月22日に日米同時公開となる「スター・ウォーズ」劇場最新作の本