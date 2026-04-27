40歳以下の料理人日本一を決定する『CHEF-1グランプリ2026』の決勝戦が26日、ABCテレビ・テレビ朝日系で放送され、花田洋平シェフ（大阪府・中国料理／atelier HANADA）が5代目チャンピオンに輝いた。中国料理ジャンルからの優勝は大会史上初の快挙となった。【写真】『CHEF-1グランプリ2026』優勝の花田洋平シェフ花田シェフは、サバイバルラウンドで「ラーメンの新・定番を作れ！」を勝ち抜き、最終決戦「鍋の新・定番を作れ