俳優の草なぎ剛が27日、都内で行われたサントリー『GREEN DA・KA・RA』新CM発表会に登壇した。【全身ショット】小さな傘と！グリーンルックで登場した草なぎ剛5月1日から全国放映される新CMは、「猛暑をいっしょにのりこえよう！」がテーマ。トークセッションでは、年々厳しさを増す暑さへの向き合い方について「毎年、夏になると『暑い、暑い』という声が耳から離れなくて、撮影でも外に出ると本当に危ないなと感じることがあ