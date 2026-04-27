お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘（48）が、27日までに自身のYouTubeチャンネル「パンサー尾形の尾形軍団チャンネル」を更新。長年憧れてきたトヨタ『ランドクルーザー60』の納車を報告した。【写真200枚】尾形の憧れ続け、ついに愛車にした『ランドクルーザー60』の内外装全部みせ尾形は以前から、トヨタ『ランドクルーザー60』好きを公言。愛車も“60風”にカスタムを施したトヨタ『ランドクルーザー80』（丸目60フェイスカ