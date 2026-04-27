人気コスプレイヤーえなこが27日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。振袖姿で自身の結婚観について言及した。25日に妹の結婚式に出席した時の振り袖姿の写真をアップし、「女側が結婚を待ち望んでる側って偏見そろそろ無くならないかな」と投稿。続けて「趣味や仕事以上に優先したいものがないし常に女が結婚したがってるって決めつけないでほしい〜！！」とつづった。えなこの公式プロフィルは、身長1メー