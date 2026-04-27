27日朝、北海道の十勝地方南部を震源とする地震があり、浦幌町で震度5強を観測しました。気象庁は揺れの強かった地域では今後1週間程度、同程度の地震に注意するよう呼びかけています。27日午前5時23分ごろ、十勝地方南部を震源とする地震がありました。浦幌町では震度5強を観測。町の博物館ではポールが倒れ、床のガラスにひびが入りました。浦幌町立博物館学芸員・持田誠さん「突き上げるような衝撃が少しあって、結構大きな横揺