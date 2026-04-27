2児の母でタレントの坂下千里子（50）が26日、自身のインスタグラムを更新。「女子ダブルス3部優勝しましたー!!」と報告し、テニスの試合で華々しい結果を残したことを明かした。【写真】「強い人なんだと再認識」「やるなぁ〜！」晴れやかな表情で報告する坂下千里子坂下は「夜分遅くに失礼します！お待たせしました女子ダブルス3部優勝しましたー!!もお、これはペアのK子ちゃんのおかげ!!感謝感謝です。りくりゅうペアみた