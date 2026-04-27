歌手で女優の今井美樹（63）が、26日放送のABCテレビ「EIGHT-JAM」（日曜後11・15）にゲスト出演。自身の代表曲「PRIDE」のレコーディング秘話を明かした。モデル、女優として芸能活動をスタートした今井は、1986年に歌手デビュー。1996年にリリースした「PRIDE」は、のちに夫となるギタリスト・布袋寅泰が作詞作曲を手掛け、160万枚以上の売り上げを記録、自身最大のヒット曲となった。同番組では「この曲は誰かのためにで