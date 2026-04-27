昨秋にソフトバンクからドラフト１位で指名された米スタンフォード大の佐々木麟太郎が２６日（日本時間２７日）、フロリダ州立大戦で、今季１４号となる逆転サヨナラ満塁弾を放った。３−４の九回無死満塁。佐々木を迎えた場面で投入された左腕の外角直球を打ち返すと、左中間フェンスを越えた。佐々木はベースを一蹴すると、本塁手前でヘルメットを投げ、待ち構えるナインの輪に飛び込んだ。実況も大興奮で、スタンドのファン