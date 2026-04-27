24日放送のフジテレビ系バラエティー『全力！脱力タイムズ』（後11：00）では、ゲストコメンテーターに仲川瑠夏（FRUITS ZIPPER）、伊藤俊介（オズワルド）が登場。まさかの“大物アーティスト”出演に、騒然となる一幕があった。【写真】まさか！『脱力タイムズ』に“大物アーティスト”登場出演者の「人生を変えた1曲」と、それにまつわるエピソードを紹介していく企画を実施。仲川は「人生を変えた１曲」に、あるストリート