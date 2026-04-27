「後発地震注意情報」が発表されて、27日で1週間です。特別な呼びかけは午後5時に終了する見通しですが、専門家は引き続き注意を呼びかけています。20日、三陸沖を震源とする地震で青森県で震度5強を観測し、政府は「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表しました。想定震源域内などでマグニチュード7.0以上の地震が発生しなかった場合、「後発地震注意情報」の呼びかけはきょう午後5時に終了します。東北大学の遠田晋次教授は