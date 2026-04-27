【ラ・リーガ】ラージョ 3−3 ソシエダ（日本時間4月26日／バリェカス）【映像】久保建英、「顔面に肘打ち」被害（実際の様子）ソシエダに所属する日本代表MFの久保建英が、危険な肘打ちを受けてピッチに倒れ込んだ。ファンからは怒りと心配の声が上がっている。ソシエダは日本時間4月26日、ラ・リーガ第32節でラージョと対戦。右ウイングとして先発出場した久保は、立ち上がりから相手のハードな守備に苦しみ、1−1で迎えた前