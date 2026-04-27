俳優の草磲剛が27日、都内でサントリーの「GREENDA・KA・RA」新CM発表会に出席した。セミの鳴き声など夏をイメージした演出の中日傘を差して登壇。キンキンに冷えた「GREENDA・KA・RA」を飲むと、「うるおう〜」と連呼した。新CMでは暑さ対策をしながら夏を楽しむ様子が表現されている。近年は猛暑となっており「毎年夏になると“暑い”という声が耳から離れない。撮影でも外に出ると本当に危ない」と体感を語った。