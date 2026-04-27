【WRC 世界ラリー選手権】第5戦 ラリー・イスラス・カナリアス（4月23日ー26日）【映像】話題を呼んだ“勘違いドリフト”（実際の様子）WRC（世界ラリー選手権）第5戦。2連勝を重ね、日本人としては史上初のランキングトップに立っていた勝田貴元だったが、ここスペインではコース設定より多くドリフトを披露してしまう思わぬ一幕が注目を集めた。デイ3のSS11は今大会最長のコースで、少し雨も降ったことで厄介な路面コンディ