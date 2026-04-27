Mozillaのブラウザ・Firefox 149に、Braveの広告・トラッカーブロックエンジンである「adblock-rust」が組み込まれていたことが明らかになりました。この変更はFirefox 149のリリースノートでは触れられておらず、記事作成時点では標準機能として有効化されているわけではありません。Firefox browser has started shipping Brave's adblock-rust enginehttps://shivankaul.com/blog/firefox-bundles-adblock-rust?ref=itsfoss.com