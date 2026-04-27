大谷翔平投手（３１）をめぐる?二刀流登録?問題がなかなか収束しない。カブスのカウンセル監督らが疑問視し、再び降ってわいたこの議論に対してドジャース編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏が米メディア「ＡＭ５７０」に出演し、反論を展開した。カウンセル監督の主張にクビをかしげるフリードマン氏は「分かりません。彼がこの件を持ち出す必要性を感じたこと自体が非常に唐突で奇妙です。当時、大谷選手はエンゼルス