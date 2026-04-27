【モデルプレス＝2026/04/27】俳優の片桐仁が4月26日、自身のInstagramを更新。家族ショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】52歳名バイプレーヤー「仲良し感がすごい」美人妻＆息子2人顔出しの家族ショット◆片桐仁、久しぶりに揃った家族写真公開片桐は「久しぶりに家族が揃ったので、みんなで写真撮ったった！犬と子供可愛い」とつづり、ソファで家族4人と愛犬が寄り添う集合写真を投稿。愛犬については「＃元保護犬今