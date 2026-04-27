無分配型で複利効果を最大にする！分配金のある・なしの違いも解説 無分配型で複利効果を最大にする 無分配型か再投資型で複利効果の恩恵を 投資信託は、収益分配金がある「分配型」と分配金がない「無分配型」に分かれます。分配金とは、運用で得た利益を投資家に一定の頻度で還元するお金のことです。 分配金は、株式の配当金や預貯金の利息と似ているようで違いがあります。配当金は、企業が配当を出すと判断した場合に