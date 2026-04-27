佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の27日の天気をお伝えします。「気温はどうなのか？」 26日は広い範囲で雨が降り、気温があまり上がりませんでした。一方、27日は各地で最高気温が平年を上回ります。福岡市では24℃、久留米市や飯塚市で25℃を超えて夏日になりそうです。行橋市では前日より11度も高く、27℃の予想となっています。 「気温差に注意」 朝は12℃前後のところが多く、空気がひん