ゴールデンウィーク前半は前線や低気圧の影響で雨の降りやすい日が続きますが、後半は天気が回復し、全国的に晴れる日が多くなる見込みです。各地で気温が上がり、最高気温25℃以上の夏日が続出。季節は一気に初夏へと進みそうです。服装や体調管理に注意しながら、連休後半のレジャーを楽しめるでしょう。前線通過で雨多い4月28日(火)〜5月4日(月)は、本州付近を前線や低気圧がたびたび通過し、広い範囲で雨の降りやすい1週間とな