アジア株韓国株最高値、台湾株史上初4万ポイント市場の関心は巨大テック決算へ 東京時間11:12現在 香港ハンセン指数 25968.89（-9.18-0.04%） 中国上海総合指数 4081.92（+2.02+0.05%） 台湾加権指数 39850.38（+917.98+2.36%） 韓国総合株価指数 6614.18（+138.55+2.14%） 豪ＡＳＸ２００指数 8762.20（-24.32-0.28%） アジア株はまちまち、先週末の米イラン2回目の協議は実現し