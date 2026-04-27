Soundcore Space 2ブラック アンカー・ジャパンは、Soundcoreブランドの新定番モデルとして、ワイヤレスヘッドフォン「Soundcore Space 2」を27日に発売した。価格は16,990円。カラーはブラック、オフホワイト、ミントブルー。 オフホワイト ミントブルー 2,000人以上の頭部データと人間工学に基づき、頭部の形状に沿うヘッドバンド設計を採用。接触面積を広げることで装着時の負担を