【新華社トルファン4月27日】中国新疆ウイグル自治区トルファン市鄯善（ピチャン）県ではこのところ、梭梭（ソウソウ）林を利用した薬用植物ニクジュヨウの栽培が春の重要な管理期を迎え、各種作業が順調に進められている。高い薬効から「砂漠の人参」とも呼ばれるニクジュヨウは寄生植物で、低木の梭梭などの根に寄生して育つ。同県は豊かな日照と高温、砂地という特有の条件を生かし、ニクジュヨウの優良産地となって